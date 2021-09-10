Блогерша показала жировые складки на животе и восхитила подписчиков

Девушка показала свою фигуру без обработки и восхитила пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом @loz_fitnesss сняла себя в голубом кроп-топе и серых шортах, сидя на полу в разных позах. На первом фото девушка запечатлена с прямой спиной, при этом ее шорты частично закрывают живот, что создает видимость стройного тела. На соседнем снимке она сфотографировалась с сутулой спиной и со спущенными шортами, продемонстрировав жировые складки на животе.

«Мы хотим выглядеть так, как те, кого мы видим в интернете. (...) Мы всегда думаем, что мы недостаточно хороши, недостаточно умны или недостаточно красивы, но мы такие, какие мы есть! Я свободна от стыда за свое тело и чувствую себя уверенно. Практикуйте любовь к себе, наблюдайте за своим телом и говорите себе, что вы всего достойны, и что вы любите себя!» — прокомментировала она пост.

Подписчики поблагодарили блогершу за ее публикацию. «Спасибо тебе! Думаю, нам всем нужно это видеть!», «Ты прекрасна на всех снимках!», «Ты меня мотивируешь! Благодаря тебе я научилась принимать и любить свое тело!», «Это и правда то, что мне нужно было увидеть!», «Я люблю тебя!» — писали юзеры.

В июле модель раскрыла секрет узкой талии и плоского живота блогеров на фото в соцсетях. Джорджи Кларк показала, как с помощью правильно подобранной позы добиться эффекта узкой талии и плоского живота. Знаменитость сфотографировалась в кружевном нижнем белье зеленого цвета, скрестив ноги и выпрямив спину, тем самым делая мышцы более рельефными. На соседнем снимке манекенщица запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот, ноги и талия выглядят крупнее.