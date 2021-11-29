Девушка показала роскошные подарки от женатого любовника и прославилась в сети

Модель и блогерша, которая встречается с женатым мужчиной, показала свою роскошную жизнь и прославилась в социальных сетях. Ее историю приводит Daily Star.

Манекенщица Никита Гонзалес регулярно делится фотографиями и видео, на которых хвастается подарками от своего любовника и демонстрирует их совместные путешествия. Известно, что в общей сложности на страницу героини материала в TikTok подписаны 12 тысяч человек, а ее посты набрали 227 тысяч лайков.

По словам девушки, мужчина регулярно преподносит ей одежду и аксессуары люксовых брендов. Так, например, он подарил ей золотые часы Rolex с бриллиантами, а также сумку и кошелек французской марки Louis Vuitton. Помимо этого, возлюбленный отправил Гонзалес браслет ювелирного дома Cartier и предоставил банковскую карту, куда он регулярно зачисляет деньги.

«Вот так мой папочка извиняется за то, что мне пришлось притворяться учительницей его дочери перед женой», — объяснила модель в одном из опубликованных роликов, продемонстрировав букет красных роз, несколько пачек долларовых купюр, новые духи и блюда из дорогого ресторана. Гонзалес отметила, что парень подарил ей iPhone 13.

В октябре другая молодая девушка похвасталась роскошными подарками от 54-летнего возлюбленного. 21-летняя Николь Даунс регулярно публикует фото, на которых запечатлены дорогие одежда, косметика и аксессуары, в социальных сетях. Известно, что американка три года встречается с Майклом, который вдвое старше ее.