21-летняя девушка похвасталась роскошными подарками от 54-летнего возлюбленного

Жительница США показала роскошные подарки, которые она получила от 54-летнего возлюбленного. Соответствующий материал публикует Daily Star.

21-летняя Николь Даунс (Nicole Downs) регулярно хвастается на своей странице в Instagram дорогими одеждой, косметикой и аксессуарами. Известно, что молодая американка три года встречается с Майклом (Michael), который вдвое старше ее. Она часто публикует сторис и фото с его участием, рассказывает об их совместном шопинге и ужинах в ресторанах.

На одной из последних публикаций девушка запечатлела подарки своего зрелого бойфренда, приуроченные к годовщине их отношений. В кадр попали духи и декоративная косметика бренда Chanel, часы и украшения с драгоценными камнями, в числе которых была подвеска ювелирного дома Tiffany & Co, а также аксессуары французского модного дома Louis Vuitton.

По словам Даунс, помимо этого 54-летний мужчина оплачивает для нее различные косметологические процедуры и пластические операции. Так, например, на его средства она сделала инъекции ботокса, увеличила губы и перенесла бразильскую подтяжку ягодиц.

Героиня материала часто называет Майкла своим sugar daddy (сленговое выражение для обозначения состоятельного мужчины, который предоставляет финансовую поддержку молодой женщине в обмен на ее компанию или сексуальные услуги, — прим. «Ленты.ру»), однако утверждает, что искренне любит его и намерена выйти за него замуж и провести остаток жизни вместе.

В феврале дети богачей показали в соцсетях роскошные подарки на День всех влюбленных. В качестве примера приводится видео, на кадрах которого девушка в ярко-красном блестящем платье подходит к подготовленному для нее кроссоверу Lamborghini под цвет ее наряда, и когда она открывает дверь, из салона выпадают тысячи лепестков красных роз.