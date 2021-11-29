Лукашенко назвал придуманным тезис о планах России напасть на Украину

Лукашенко: если бы Россия собиралась напасть на Украину, Белоруссия об этом бы знала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал придуманным тезис о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что у него нет сведений об агрессивных планах Москвы. «Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», — заключил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии обвинил Запад в использовании миграционного кризиса для сдерживания белорусской армии в случае российско-украинского конфликта. По его словам, на Западе понимают, что Белоруссия «не останется в стороне».

Bloomberg стало известно, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.