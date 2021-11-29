Лукашенко обвинил Запад в использовании мигрантов для сдерживания Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в использовании миграционного кризиса для сдерживания белорусской армии в случае российско-украинского конфликта. Об этом он высказался на совещании по вопросам военной безопасности в Министерстве обороны республики, передает БЕЛТА.

По его мнению, на Западе понимают, что Белоруссия «не останется в стороне» в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а потому пытаются «сдерживать» и «напрягать на западных рубежах» армию республики.