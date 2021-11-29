Политолог допустил военный конфликт на границе Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко может развязать войну на границе со страной-членом НАТО и втянуть туда Россию, считает политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что поддержка Лукашенко в стране критически мала, потому политик может решить, что единственный способ улучшить текущую ситуацию — спровоцировать конфликт.

Ранее Лукашенко провел совещание с военными страны, где поднял вопросы о миграционном кризисе на границе с Польшей, развале Европы и участии Белоруссии в потенциальной войне в Донбассе. При этом президент выступал в военной форме, что, по мнению Болкунца, вызывает не только насмешку, но и озабоченность.

Выгодная война

«Слово "война" ежедневно звучит в выступлениях Лукашенко, где бы он ни появлялся, — отметил политолог. — То, что на сегодняшнем совещании он появился в военной форме, вызывает не только насмешку, но и озабоченность. Президент Беларуси вполне может спровоцировать военный конфликт на границе со страной НАТО и втянуть туда Россию. Единственное, на что остается рассчитывать, — что у стран соседей хватит мужества не поддаваться на провокации».

Экстравагантные действия и высказывания Лукашенко, по мнению политолога, объясняются тем, что президент загнан в угол: благодаря его действиям страна попала под многочисленные санкции, а поддержка в обществе критически мала.

«В белорусских городах действуют партизаны. Причем настоящие партизаны, которые совершают определенные диверсии, идут нападения на милицейские посты. Это не всегда попадает в публичную сводку, но тем не менее все равно настораживает Лукашенко. Единственный выход для него — развязать войну в регионе. Не исключаю, что в этом вопросе он готов на провокацию. Но военные Беларуси, я надеюсь, все же имеют какой-то запас психологической прочности и не станут поддаваться на подобного рода инсинуации. Потому что Лукашенко ведь уйдет, а отвечать за отнятые человеческие жизни придется тем, кто выполнял его приказы», — предостерег Болкунец.

Ранее Лукашенко рассказал о «подкинутых» на белорусскую территорию трупах мигрантов. По его мнению, погибших беженцев перебрасывают через границу литовские силовики.