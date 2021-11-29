Раскрыта оптимальная стоимость путевок на любимый курорт богачей на Новый год

АТОР: стоимость отдыха на Мальдивах на Новый год обойдется в 259 тысяч рублей

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на Мальдивах на зимние праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с 1 января по 17 ноября острова посетили почти 1,1 миллиона иностранных туристов, из них 198,7 тысячи отдыхающих прибыли из России. «Соотношение организованного и самостоятельного российского турпотока на Мальдивы сейчас составляет примерно 50 на 50 процентов», — рассказали в туристическом офисе Мальдив в России.

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Так, путевка на любимый курорт богачей на Новый год с размещением в гестхаусе и питанием на базе завтраков обойдется в 259 тысяч рублей на семь дней на двоих. Недельный тур с проживанием в отеле категории три звезды с включенными в стоимостью завтраками обойдется дороже — от 348 тысяч рублей на двоих.

«Спрос на бюджетное размещение на Мальдивах летом был выше, чем на пятерки и делюкс. В продажах же новогоднего периода гестхаусы занимают около 15-20 процентов. Это связано с ограничениями на локальных островах (комендантский час, закрытие пляжа "бикини-бич", отсутствие алкоголя)», — рассказал представитель Anex Tour.

Ранее в ноябре российских туристов предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Мальдив в новогодний период. По данным туроператоров, республика является одним из самых востребованных направлений на новогодние праздники среди отечественных путешественников.