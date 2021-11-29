Мать с больным ребенком получила от мэрии разрушенную квартиру с плесенью

Жительница Ярославля Анна Розомашвили, воспитывающая ребенка с инвалидностью, получила от мэрии разрушенную квартиру с плесенью. Об этом женщина рассказала «Таким делам».

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В ноябре 2020 года Розомашвили обратилась за помощью в детский правозащитный центр «Патронус». 15 февраля 2021 года ее включили в список нуждающихся в жилье, а в мае женщина подала иск в суд. Квартиру она получила уже в сентябре, но новое жилье было покрыто черной плесенью. «Для здорового человека жить в таких условиях вредно, не говоря о ребенке с детским церебральным параличом, эпилепсией и глухотой. Мне пришлось отказаться на свой страх и риск», — рассказала Розомашвили.

В конце октября женщина с больным ребенком получила квартиру в том же доме, но меньшей площади. В новом жилье тоже есть плесень, пусть и в меньшем количестве, а помещению также требуется ремонт. Тем не менее Розомашвили согласилась и подписала договор найма. При этом адвокат Светлана Викторова отметила, что это первый случай в ее практике, когда жилье удалось получить так быстро. Она связала это с публикациями в СМИ, на которые обратил внимание Следственный комитет. «Впервые в моей адвокатской практике в проекте "Патронус", которому 11 лет, мы смогли добиться жилья для ребенка-инвалида всего через год с момента обращения в проект», — рассказала адвокат.

Семье Розомашвили попробуют помочь добиться ремонта помещения от администрации, но Викторова сомневается в такой возможности. Адвокат планирует обратиться в благотворительные фонды, чтобы заменить окна и убрать плесень. Викторова также не исключила варианта, при котором попытается добиться признания квартиры непригодной для проживания. «Безусловно, Анна пошла на компромисс, но в ее ситуации это выход, потому что сейчас она живет в одной комнате в общежитии с сестрой, племянницей и дочерью», — отметила адвокат.

Розомашвили с дочерью жила вместе с сестрой и племянницей в квартире площадью 30 метров. Членам семьи приходилось спать на полу, а для инвалидной коляски в помещении не хватало места.

Ранее в ноябре на Алтае из-за ошибки чиновников 18 граждан с инвалидностью лишились земельных участков. Имущество отобрали через суд, так как для предоставления льготных условий была необходима справка о нуждаемости в жилье. Граждане не предоставили ее, так как сами чиновники не включили справку в список нужных для предоставления земли документов. При этом сотрудники Алтайкрайимущества заявили, что их действия соответствовали закону.