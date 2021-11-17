На Алтае инвалидов лишили земли из-за одной справки

На Алтае чиновники отобрали земельные участки у 18 инвалидов после обнаружения своей же ошибки, пишет «Российская газета».

Чиновники через суд лишили инвалидов земель, предоставленных в аренду на льготных условиях. Поводом для исков стало отсутствие одной справки — о нуждаемости в жилье. Сотрудники Управления имущественных отношений Алтайского края (Алтайкрайимущество) не включили ее в список документов, необходимых для предоставления земли.

«Я был в шоке, когда получил повестку в суд. Меня выставили преступником, как будто я намеренно не подал какие-то данные и незаконно получил землю. Но я представил все документы, которые у меня просили. И в этом списке не было справки о нуждаемости», — рассказал один из участников инцидента, инвалид второй группы из барнаульского поселка Мохнатушка Виктор Пожидаев. Два года назад он и сын решили построить новый дом, попросив у Алтайкрайимущества в аренду земельный участок площадью 15 соток.

По словам Пожидаева, он не знал, что ему как инвалиду полагалось первоочередное выделение земли без аукциона. Чиновники требовали копию паспорта и справку об инвалидности и в ноябре 2019 года предоставили землю в 20-летнюю аренду. Через два года Алтайкрайимущество обратилось в суд с требованием разорвать аренду из-за отсутствия справки о нуждаемости в жилье. Районный и краевой суды поддержали позицию ведомства.

На постановку участка на кадастровый учет Пожидаев потратил почти всю месячную пенсию по инвалидности — свой единственный источник дохода. Также он выделил средства на земляные работы и выравнивание участка под строительство. «У нас есть закон о социальной поддержке людей с инвалидностью, но на деле выходит не поддержка, а издевательство», — заявила адвокат Анна Навратил.

Чиновники Алтайкрайимущества заявили, что действовали по закону. На момент выделения земли они соблюдали постановление правительства, согласно которому требовалась только справка об инвалидности и заявление. Прокуратура Алтайского края оспорила законность одной из таких сделок, а суд удовлетворил иск. Пожидаев заявил, что будет обжаловать это решение и готов дойти до Верховного суда.

В конце октября российский адвокат Ирина Зуй перечислила риски при сделках купли-продажи квартир, о которых жители страны иногда не догадываются. Так, покупатель может лишиться квартиры в новостройке, если девелопер арендовал у государства землю под деловую застройку, а по факту возводит на ней жилье.