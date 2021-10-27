Суд отобрал земли у бывшей жены члена банды Цапков

Кущевский районный суд на Кубани взыскал в пользу предпринимателя Николая Гордика с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Гордик требовал от Цеповяза и Алексеева компенсировать вред, «причиненный ему в результате совершения в отношении него противоправных действий». В результате суд частично удовлетворил его требования, взыскав с ответчиков 2 миллиарда 198 миллионов 70 тысяч 691 рубль. В ходе того же заседания суд лишил бывшую жену Цеповяза земельных участков, они пойдут в счет возмещения ущерба.

Николай Гордик в 2011 году был признан потерпевшим по статье «Мошенничество». Он под давлением передал три предприятия и земельные активы площадью 5 тысяч гектаров бизнесмену Федору Стрельцову по договору дарения, но в дальнейшем ими якобы распоряжались сами члены банды Цапка.

Ранее член банды «цапков» Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел и отбывающий наказание в мордовской колонии, признался в новых преступлениях группировки. Он рассказал об участии в преступной группировке бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, ее брата Ивана и Федора Стрельцова.

Вячеслав Цеповяз — член банды Сергея Цапка, которая 4 ноября 2010 года совершила убийство 12 человек в станице Кущевская. Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы. Лидер группировки был осужден пожизненно, в 2014 году он скончался от болезни в СИЗО.