Потерпевший по делу о вымогательстве банды «цапков» превратился в подозреваемого

Потерпевший по делу о вымогательстве банды «цапков» из Кущевского района Александр Исюк неожиданно стал подозреваемым, пишет «Московский комсомолец».

Жена одного из пострадавших от рук банды Наталья Исюк приехала в Москву, чтобы обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генпрокурору России Игорю Краснову. По ее словам, преступную группировку продолжают покрывать силовики. Из ее слов, в 2010 году Александр Исюк из Кущевского района под угрозой убийства взял кредит на 70 миллионов рублей. Средства были переданы членам банды Цапка, которые потом отняли и его автомобиль. После этого преступники, со слов заявительницы, попытались снова заставить Исюка взять кредит на 250 миллионов рублей. Мужчина был уверен, что его убьют, поэтому решил скрыться.

После того как членов банды осудили, Исюк хотел написать заявление на «цапков». По словам его супруги Натальи, сотрудники ФСБ отговорили его, советуя «не поднимать эту тему». В 2019 году потерпевший все же написал заявление, по которому задержали несколько человек.

В 2021 году дело взяла под контроль новая следовательница Валентина Ильина, которая не поверила рассказу Исюка. Она пришла к выводу, что потерпевший все выдумал. Из-за этого 5 апреля 2021 года дело прекратили. Александр Исюк обратился в МВД, но сам превратился в подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело о ложном доносе и арестовали.

Супруга обвиняемого считает, что Ильина действует в интересах оставшихся бандитов из группировки Цапка.

Ранее член банды Цапков Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел и отбывающий наказание в мордовской колонии, признался в новых преступлениях группировки. Он рассказал об участии в преступной группировке бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, ее брата Ивана и Федора Стрельцова.