Раскрыта новая подоплека массового убийства бандой Цапка в станице Кущевской

Главной мишенью банды «цапков» во время кровавой расправы в доме кущевского фермера Сервера Аметова мог быть топ-менеджер крупнейшего зернового трейдера России Владимир Мироненко. Новую подоплеку массового убийства раскрыло издание Life.

По данным издания, причиной бойни могло быть пересечение экономических интересов директора агрофирмы «Астон» Владимира Мироненко, гостившего в тот день у фермера, с интересами лидера банды. Сергей Цапок и участник его группировки Вячеслав Цеповяз с 2003 года основали несколько фирм, занимающихся торговлей зерном. При этом терминалы в грузовых районах принадлежали ростовским трейдерам, крупнейшим из которых была компания «Астон», долей в которой и владел Мироненко.

По версии Life, Цапок мог отомстить топ-менеджеру за то, что тот перешел ему дорогу в вопросах поставок зерна или нарушил бизнес-договоренности. В пользу этой версии говорит то, что на теле бизнесмена было обнаружено наибольшее число ножевых ранений. Кроме того, такой мотив объясняет и выбор даты для бойни — 4 ноября 2010 года в гости к фермеру Аметову пришел и сам Мироненко, и его семья.

По версии следствия, мотивом бойни стало желание Цапка отомстить за своего брата, в убийстве которого он винил фермера. Однако, согласно такому сценарию, банда готовила план расплаты более восьми лет.

Банда «цапков» орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера Сергея Цапка напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды умер 7 июля 2014 года. Врачи пришли к выводу, что причиной стали инсульт и острая сердечная недостаточность. Двое членов банды Сергей Карпенко и Виталий Иванов покончили с собой.