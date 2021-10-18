Россиянку лишили путешествия в США из-за долга в шесть копеек

Россиянку лишили рабочей поездки в США из-за непогашенного долга в шесть копеек. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как рассказала жительница Москвы Анна Дозорцева, она собиралась поехать в Северную Каролину вместе с коллегой для посещения мебельной выставки. Накануне путешествия она специально убедилась на сайте Госуслуг, что у нее нет судебной и налоговой задолженностей.

Однако перед вылетом на паспортном контроле девушку задержали — ей сообщили, что на нее наложено ограничение на выезд. «Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере. Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог. И там был указан судебный пристав, который все это наложил», — рассказала россиянка.

Попытка связаться с приставом оказалось безуспешной. В итоге путешественница осталась в России — она рассказала, что планирует заниматься юридическим разбирательством, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее в сентябре российская путешественница отдохнула на популярном курорте в США и описала его фразой «туристов здесь ненавидят». Девушка провела отпуск на острове Мауи в штате Гавайи и рассказала, что местные жители напомнили ей сочинцев из-за неприязни к отдыхающим. Также она отметила, что гавайцы жалуются на шум и мусор, который оставляют после себя туристы.