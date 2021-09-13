Россиянка отдохнула в США и описала курорт фразой «туристов здесь ненавидят»

Российская путешественница отдохнула на популярном курорте в США и описала его фразой «туристов здесь ненавидят». Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка провела отпуск на острове Мауи в штате Гавайи и отметила, что жители региона напомнили ей сочинцев. «Складывается ощущение, что туристов они от души ненавидят, показывать это не стесняются, но квартиру сдают с радостью, поскольку нужно чем-то кормиться», — уточнила она.

Туристка также объяснила, что в штате слабо развита медицина и жители островов боятся, что при новой вспышке коронавируса им не хватит места в больницах. В связи с этим, по словам россиянки, местные постоянно делают замечания приезжим по поводу ношения масок.

«Мы были свидетелями того, как один локал (местный житель — прим. «Ленты.ру») устроил жуткий скандал в продуктовом магазине и упрашивал кассира "выкинуть вон" не соблюдающих порядок посетителей», — добавила она.

Помимо этого, она отметила, что гавайцы недовольны большим количеством отдыхающих по стандартным причинам: они шумят, мусорят и занимают и без того лимитированное место.

Ранее туристка рассказала о ценах на еду на Мауи. По словам девушки, жить на острове больно «в сердце и в кошельке», поскольку набор обычных продуктов в супермаркете обходился ей в 300 долларов (почти 22 тысячи рублей). Путешественница отметила, что в кафе цены тоже высокие — ужин в обычном заведении стоит 100-130 долларов на двоих.