Россиянин отдохнул в США и удивился хамству местных жителей

Российский путешественник и военный репортер Игорь Ротарь отправился в отпуск в Нью-Йорк и рассказал о хамстве жителей США. Своими впечатлениями от поездки он поделился с «Лентой.ру».

Так, турист отметил, что город сразу неприятно удивил его несколькими моментами, включая откровенное хамство и неприветливость местных. «Например, когда ты спрашиваешь дорогу, то многие прохожие просто не останавливаются. Впрочем, в России мне приходилось слышать те же претензии в адрес москвичей», — уточнил он.

Кроме того, в мегаполисе ему не понравились высокие цены. По его словам, даже скромный номер в небольшой гостинице обойдется постояльцу минимум в 100 долларов, бокал вина в кафе будет стоить 20 долларов, а стоимость обеда начинается от 50 долларов.

«Причем, как мне кажется, в предыдущие мои приезды таких цен не было. Создается ощущение, что инфляция вызвана массовой раздачей Байденом пособий по безработице в связи с пандемией», — резюмировал он.

Ранее Ротарь рассказал о том, как его соотечественники, живущие в районе Брайтон-Бич, зарабатывают деньги обманным путем. По его словам, некоторые русскоговорящие специально разбивают застрахованные машины, чтобы получить компенсацию, или оформляют справки о болезнях.