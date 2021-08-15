Россиянин поехал в США и рассказал об аферах переехавших туда соотечественников

Военный репортер отправился в США и рассказал о том, как «русские мигранты» обманывают сис

Российский путешественник и военный репортер Игорь Ротарь отправился в отпуск в Нью-Йорк и рассказал, как переехавшие в США соотечественники обманывают систему. Своими наблюдениями он поделился с «Лентой.ру».

Так, по словам туриста, во время поездки первым делом он поехал в район Брайтон-Бич, который называют «изолированным мирком с русскими мигрантами», проворачивающими разные аферы, чтобы не работать и получать деньги.

«Увы, здесь социум отдает замшелым советским душком. Например, моя одноклассница, проживая в очень скромной даже по российским меркам квартире, получает пособие по безработице, но тайно работает в обход налогов за наличные», — поделился россиянин и добавил, что девушка также якобы ухаживает за престарелой матерью и получает за это деньги, хотя в действительность мать в помощи не нуждается.

Кроме того, он отметил, что многие мигранты инсценируют аварии застрахованных машин, чтобы им заплатили внушительную компенсацию. То же самое происходит с болезнями, «обнаруженными у русского больного русским же врачом».

Вдобавок он узнал, что многие из русскоязычных, живущих в льготных квартирах для бедняков, фиктивно разводятся, чтобы получить вторую льготную квартиру и сдавать ее по реальной рыночной цене. «Понаблюдав за этой кухней, я стал испытывать некую брезгливость и решил бежать из русскоязычного квартала в гостиницу», — подытожил Ротарь.

В январе россиянка, переехавшая в США, провела опрос среди своих иностранных друзей и выяснила истинное мнение американцев о соотечественниках. Так, по словам Елены, русские, скорее, пугают жителей Штатов, нежели привлекают, поскольку являются для них «темными лошадками со своим странным прошлым».