Россиянка провела отпуск в США и описала его фразой «больно в сердце и кошельке»

Российская туристка провела отпуск в штате Гавайи, США, и рассказала о завышенных ценах на популярном курорте. О своих впечатлениях от поездки она рассказала «Ленте.ру».

По словам девушки, жить на острове Мауи больно «в сердце и в кошельке», поскольку набор обычных продуктов в супермаркете обходился ей в 300 долларов (почти 22 тысячи рублей). «Примерная картина выглядит так: простой хлеб можно купить за 6-9 долларов, плохого качества помидоры — 3 доллара за штуку, авокадо — 5 долларов, и небольшой кусок мяса — за 15», — уточнила она.

Путешественница отметила, что в кафе цены тоже высокие — ужин в обычном заведении с вентиляторами вместо кондиционера будет стоить 100-130 долларов на двоих. Россиянка добавила, что рыба и морепродукты на Гавайях гораздо дешевле, чем в Москве. «Можно объедаться свежими лобстерами по десять долларов за два больших хвоста или стейком лосося за пять долларов», — рассказала девушка.

При этом она уточнила, что во многих ресторанах на Мауи встречается лист ожидания на 40 минут и огромные очереди. «Некоторые заведения даже не принимают брони: желающим посетить их нужно обязательно прийти туда, внести свое имя в лист и дальше мучительно гулять 1,5 часа, ожидая свой стол», — пояснила туристка.

Ранее, в августе, российский путешественник, военный репортер Игорь Ротарь отправился в отпуск в Нью-Йорк и рассказал о хамстве жителей США. Турист отметил, что город сразу неприятно удивил его несколькими моментами, включая откровенную неприветливость местных. По его словам, когда он спрашивал дорогу, прохожие не останавливались.