В Кремле ответили на вопрос о подготовке к переговорам Путина и Зеленского

Песков: подготовка к переговорам Путина и Зеленского в настоящее время не ведется

Подготовка к переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в данный момент не ведется. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, а также отметил, что сделает это «со всей вероятностью».

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля заявил, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца 2021 года. Кроме того, Песков перечислил возможные темы переговоров: лидеры обсудят Украину и НАТО.