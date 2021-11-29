Назван лучший отель России в сфере делового туризма

Ялтинский Mriya Resort & SPA стал победителем международной премии достижений в сфере делового туризма World Mice Awards в номинации «Лучший MICE-отель России 2021». Об этом сообщается в пресс-релизе российского отеля, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, курортный комплекс Mriya Resort & SPA признали лучшим в России гостиничным объектом, который организует и проводит разнообразные мероприятия — от официальных приемов, международных саммитов и конференций до свадеб, банкетов и пресс-конференций.

На территории курорта располагается самый большой зал-трансформер в Крыму, который вмещает более тысячи человек, а переговорные комнаты и конференц-залы подходят для событий любой сложности и оснащены самыми современными технологиями. Отмечается, что отель ежегодно принимает знаковое событие экономической сферы — Ялтинский международный экономический форум.

Международная премия World Mice Awards учреждена в 2020 году для признания и поощрения достижений в области MICE-туризма. Она является частью одной из самых престижных премий в сфере туризма World Travel Awards.

Ранее в октябре Mriya Resort & Spa в Ялте стал победителем трех номинаций в международном конкурсе World SPA Awards: лучший оздоровительный курорт в мире, лучший оздоровительный курорт в Европе и лучший оздоровительный курорт в России.