Крымский отель стал лучшим оздоровительным курортом в мире

Отель Mriya Resort & Spa в Ялте стал победителем трех номинаций в международном конкурсе World SPA Awards. Об этом сообщается на сайте организаторов события.

Крымский санаторно-курортной комплекс стал лауреатом в трех категориях: лучший оздоровительный курорт в мире, лучший оздоровительный курорт в Европе и лучший оздоровительный курорт в России.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу отеля поясняет, что на курорте работают медицинский центр MriyaMed, Институт активного долголетия Mriya Life Institute и спа-центр Delange. Гостям предлагают программы по снижению веса, детоксу, омоложению, а также восстановлению работоспособности систем организма.

Отель уже шесть раз получал премию World Travel Awards.

Среди российских гостиниц были также отмечены The Ritz-Carlton Spa в Москве, он получил премию как лучший спа-отель, и Rixos Royal Spa в Красной Поляне (Сочи), завоевавший награду как лучший спа-центр.