В Тульской области появится новый туристический кластер

Государственная корпорация «Туризм.РФ» займется разработкой концепции туристического кластера «Куликовский» в Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, специалисты компании посетили комплекс «Романцевские горы», Тульский винокуренный завод в Кимовском районе, а также Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Согласно планам, кластер может появиться к 2030 году, когда состоится масштабное празднование 650-летия исторической Куликовской битвы.

«Представители корпорации осмотрели инфраструктуру, оценили перспективы развития и определили следующие шаги для подготовки концепции мастер-плана территории кластера», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее в октябре в Самарской области состоялось торжественное открытие новой пешеходной экологической тропы «Стрельная гора». Объект появился на территории Жигулевского заповедника в селе Зольное. Согласно информации департамента туризма региона, тропу оборудовали в связи с повышенным спросом туристов для разделения потоков отдыхающих и безопасности на горе.