В Самарской области состоялось открытие новой экотропы

В Самарской области состоялось торжественное открытие новой пешеходной экологической тропы «Стрельная гора». Об этом сообщает SAMRU.ru.

Объект появился на территории Жигулевского заповедника в селе Зольное. Согласно информации департамента туризма региона, тропу оборудовали в связи с повышенным спросом туристов для разделения потоков отдыхающих и безопасности на горе.

«Обустройство второй очереди экологической тропы позволит защитить лес от прямого воздействия человека. Кроме того, мы перенаправили организованный туристический поток. Теперь турист, приезжающий в Жигулевский заповедник на автобусе, будет следовать по отдельному маршруту, обезопасив себя от движения легкового автомобильного транспорта, который проезжает параллельно существующему потоку», — подчеркнул руководитель департамента Артур Абдрашитов.

Работы выполнены в рамках государственной программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области».

Ранее в октябре сообщалось, что в Архангельской области открыли новую экотропу. Новый километровый маршрут появился в деревне Морщихинская на территории Лекшмозера. Пройдя по тропе вдоль водоема, туристы узнают много интересных фактов об историческом промысле места.