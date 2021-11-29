Проверявшие газ в «Листвяжной» покидали ее со словами «У-у-у, ребята! Мы пошли»

Работник шахты «Листвяжная» Денис Давыдов (имя изменено), где в результате взрыва метана погиб 51 человек, в беседе с «Лентой.ру» заявил, что мастера газовой безопасности знали о превышении показателей.

«Они приходили в лаву (подземная очистная горная выработка значительной протяженности. — «Лента.ру»), мерили газ, затем разворачивались со словами: "У-у-у, ребята! Мы пошли"», — поделился он. При этом проветривание в шахте было слабое, и воздуха в ней не хватало. Вентилятор также не решил проблему с повышенной концентрацией газа. «Все обо всем знали заранее. Но людям говорили: "Не будет угля — ничего не получите". Надо сделать план», — рассказал Давыдов.

При этом все понимали, что может случиться, но, несмотря на риск, продолжали работать, заверил горняк. Однако рабочие высказывали свои опасения начальству. Так, за несколько дней до взрыва горняки отказались ехать в шахту при повышенных показателях, но руководство уговорило их продолжать работать при показателях концентрации метана «хотя бы до четырех с половиной процентов». «Нас уже не было, поехали вторая и третья смены. Утром они взорвались», — рассказал рабочий.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали на два месяца. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.

