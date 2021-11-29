Россиянин попытался въехать в «Пятерочку» верхом на коне и попал на видео

В Курской области пьяный мужчина пытался въехать в магазин «Пятерочка» на коне ради хлеба

В поселке имени Карла Либкнехта Курской области пьяный мужчина попытался въехать на лошади в магазин «Пятерочка», размахивая при этом шашкой. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах видно, как россиянин верхом на коне успешно прошел первые автоматические двери и ему оставалось преодолеть вторые, ведущие в торговый зал. Однако судя по видео, сделать это не вышло из-за высоты проема.

По данным местных СМИ, наездника задержала полиция, он оказывал сопротивление. В отделении мужчина с шашкой объяснил свой поступок тем, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора из ассортимента магазина.

Полицейские изъяли у всадника шашку и составили на мужчину административный протокол о сопротивлении сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге лошадь откусила кончик носа пьяному мужчине, который полез к ней целоваться. 25-летний молодой человек пристал к лошади на перекрестке Литейного проспекта и улицы Белинского около полуночи. Наездница предупреждала россиянина, что конь может его укусить, но ее слова не возымели должного эффекта.

