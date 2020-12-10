Россиянин полез целоваться к лошади и остался без носа

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В Санкт-Петербурге лошадь откусила кончик носа пьяному мужчине, который полез к ней целоваться. На видео инцидента обратил внимание Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на которые ссылается газета «Фонтанка», 25-летний молодой человек пристал к лошади на перекрестке Литейного проспекта и улицы Белинского около полуночи в четверг, 10 декабря. Наездница предупреждала россиянина, что конь может его укусить, но ее слова не возымели должного эффекта.

В результате лошадь откусила петербуржцу нос. Наездница немедленно бросилась мужчине на помощь. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. На рану наложили 15 швов.

Полицейские отметили, что если бы молодой человек подошел к лошади сзади, он мог бы получить гораздо более серьезные травмы от копыт.

Сам пострадавший утверждает, что все было не так. Он якобы спросил разрешения погладить и покормить лошадь. Наездница дала ему морковку, но не предупредила, что кормить нужно с раскрытой ладони. «Лошадь ко мне приластилась на плечо, повернулась и откусила мне нос. Это произошло моментально», — заявил петербуржец. Он собирается требовать денежную компенсацию от наездницы.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Торонто, провинция Онтарио, мужчина откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться. После этого девушка окончательно разорвала с ним отношения.