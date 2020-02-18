Лошадь нашла у наездницы смертельную болезнь и спасла ей жизнь

Жительница английского города Блэкберн, графство Ланкашир, утверждает, что лошадь по кличке Алина по запаху нашла у нее смертельную болезнь и спасла ей жизнь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

43-летняя наездница Келли Энн Александр (Kelly Ann Alexander) рассказала, что в октябре 2015 года у нее случился первый приступ эпилепсии. Вскоре припадки участились до 15 раз в день. Кроме того, ее стал преследовать привкус и запах металла. «Мне прописали противоэпилептическое средство Кеппра», — отметила она. Спустя полтора месяца лечения она смогла навестить свою лошадь Алиану, с которой участвовала в скачках.

«Во время нашей встречи меня удивило ее необычное поведение, — призналась британка. — Она подбежала ко мне и начала обнюхивать мою голову с правой стороны. Именно ту область, где, как мы теперь знаем, была опухоль». В результате Келли прошла обследование в больнице. Врачи нашли у нее олигодендроглиому — редкую форму опухоли головного мозга. Британке провели операцию и удалили новообразование, но в 2017 году из-за рецидива ей вновь пришлось перенести лечение.

«Доктора говорили мне, что я не смогу заниматься конным спортом как минимум год, но уже через семь месяцев я снова была в седле, — подчеркнула она. — Я доверяю Алиане. Кажется, она всегда чувствует, когда мне плохо».

В начале февраля сообщалось, что жительница Уэльса вовремя обнаружила раковую опухоль благодаря своим собакам, которые почуяли странный запах от ее груди. Псы обнюхивали грудь хозяйки и прижимались к ней. Странное поведение питомцев побудило женщину пройти обследование в больнице.

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