Бойфренд откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться

В канадском городе Торонто, провинция Онтарио, мужчина откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться. Об этом сообщает таблоид Metro.

24-летняя Эллисон Данилко и ее 30-летний бойфренд Ник Грюэл поссорились в ночном клубе во время празднования Нового года. Когда они вернулись домой, конфликт обострился. Ник разозлился, что Эллисон запланировала поездку в Коста-Рику без него. «Он не хотел, чтобы я летела туда, — вспоминает она. — В его глазах было столько злости».

«Я сказала, что хочу расстаться и собираюсь уехать 7 января в Коста-Рику работать волонтером», — рассказывает Эллисон. Ник прижал ее к стене в ванной комнате и не отпускал. Поскольку Эллисон не переставала кричать и звать на помощь, он разъярился и откусил ей кончик носа.

Пострадавшей удалось покинуть дом и добежать до соседей. 1 января в 6:20 по местному времени на место прибыла полиция и отправила Эллисон в больницу. В марте ей восстановили форму носа, использовав часть ее уха.

Эллисон утверждает, что за несколько месяцев до этого Ник укусил ее за плечо, однако она смогла его простить. На этот раз она окончательно разорвала с ним отношения.

Ника Грюэла обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах, лишении свободы с применением насилия и нарушении условий испытательного срока. Он предстанет перед судом 28 января текущего года.

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