Из жизни
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Украина назвала две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа
В продажу акций «Газпрома» неизвестно кому не поверили
В «Барселоне» задумались над возвращением Хави
Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы
Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне
Сингапурец заказал секс-куклу в виде ребенка и попался полиции
Минобороны прокомментировало сближение кораблей России и США в Аравийском море
Испорченный депутатом исторический особняк выставили на продажу
Украина захотела расшифровать черные ящики Boeing 737 в Киеве
Новости партнеров

Бойфренд откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться

Перейти в «Мою Ленту»

В канадском городе Торонто, провинция Онтарио, мужчина откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться. Об этом сообщает таблоид Metro.

24-летняя Эллисон Данилко и ее 30-летний бойфренд Ник Грюэл поссорились в ночном клубе во время празднования Нового года. Когда они вернулись домой, конфликт обострился. Ник разозлился, что Эллисон запланировала поездку в Коста-Рику без него. «Он не хотел, чтобы я летела туда, — вспоминает она. — В его глазах было столько злости».

«Я сказала, что хочу расстаться и собираюсь уехать 7 января в Коста-Рику работать волонтером», — рассказывает Эллисон. Ник прижал ее к стене в ванной комнате и не отпускал. Поскольку Эллисон не переставала кричать и звать на помощь, он разъярился и откусил ей кончик носа.

Пострадавшей удалось покинуть дом и добежать до соседей. 1 января в 6:20 по местному времени на место прибыла полиция и отправила Эллисон в больницу. В марте ей восстановили форму носа, использовав часть ее уха.

Эллисон утверждает, что за несколько месяцев до этого Ник укусил ее за плечо, однако она смогла его простить. На этот раз она окончательно разорвала с ним отношения.

Ника Грюэла обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах, лишении свободы с применением насилия и нарушении условий испытательного срока. Он предстанет перед судом 28 января текущего года.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boyfriend ‘bit off tip of woman’s nose in rage she ended relationship’
Мать съела сердце девушки сына ради богатства
Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
Престарелый священник расстался с молодым женихом из-за вечеринок
Другие материалы рубрики
Из жизни00:05 7 января

Вампиры, убийства и исчезновения

Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
15:25Сегодня

Наглый кабан занял весь водопой и отказался уступать слону

14:23Сегодня

Крупный питон проглотил домашнюю кошку

13:15Сегодня

В России появилась новая порода собак

Из жизни00:03 4 января

«Не могу сказать, что хотела бы остаться»

Как за год изменилась жизнь россиян, уехавших за границу
12:23Сегодня

Меган Маркл покинула Великобританию после отречения от королевских привилегий

11:24Сегодня

Мужчина лишился дома при пожаре, сыграл в лотерею и стал миллионером

10:26Сегодня

Появились подробности отказа принца Гарри и Маркл от королевских привилегий

Из жизни00:02 2 января

Что за неудача

Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
09:08Сегодня

Женщина родила близнецов дважды за год

07:02Сегодня

Женщина очнулась во время собственных похорон

05:01Сегодня

Религиозная девушка два года избегала секса с мужем из-за редкой болезни

Россия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части
«С одной стороны были гантели, с другой — запои»
 
Врачи спасли раненную в живот беременную россиянку и ее ребенка
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Умер манул-долгожитель из Московского зоопарка
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Россиянин потребовал через суд признать его потомком Ивана Грозного
Все материалы
Мир
Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Расчищенное от улик место падения «Боинга» в Иране сняли на видео
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны
США ввели санкции против Ирана
Все материалы
Бывший СССР
Украина назвала две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Украина захотела расшифровать черные ящики Boeing 737 в Киеве
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
На Украине подтвердили разворот упавшего в Иране самолета
Вся жизнь — война
28 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость. И до сих пор пытается ее отстоять
Украина прокомментировала видео возможной ракетной атаки на лайнер в Иране
Все материалы
Экономика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Банки не справились со сбором биометрии у россиян
Все материалы
Силовые структуры
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Все материалы
Наука и техника
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Смартфон Xiaomi получит рекордный объем памяти
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Появился сценарий удара F-35 по «сбившему» украинский Boeing 737-800 «Тору»
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Геймеры назвали лучшую игру десятилетия
Все материалы
Спорт
В «Барселоне» задумались над возвращением Хави
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Боец UFC спародировал нестандартные тренировки Фергюсона
Испытание «шпорами»
На чем можно заработать в 22-м туре АПЛ
Боец Шлеменко рассказал о гуманизме Сталина
Хаби Алонсо«В Англии чувствуешь себя особенным»
Детство в Испании, яркая карьера в «Ливерпуле» и море титулов: история Хаби Алонсо
Российский биатлон попросил денег у телезрителей в эфире
Все материалы
Культура
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
Звезда «Счастливы вместе» призналась в хранении кокаина и попросила о штрафе
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Рэпер 5th Ward Weebie умер в 42 года
Кино на палочке
Минкульт ежегодно тратит по семь миллиардов на русские фильмы. Это полный провал
Бывший участник группы «140 ударов в минуту» поскользнулся, упал и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Уволенного за неправильно размещенное фото политика главреда вернули на работу
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Ведущий «Сам себе режиссер» рассказал о будущем после закрытия передачи
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Вслед за шоу «Сам себе режиссер» приостановили производство «Смехопанорамы»
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Смартфоны россиян атаковал опасный вирус
Все материалы
Ценности
Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для календаря
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Стал известен будущий источник дохода покинувшей королевскую семью Меган Маркл
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Популярная американская модель вышла в свет в наряде российского бренда
Все материалы
Путешествия
Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Отель предложил гостям попробовать детеныша шимпанзе
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Вдова командира украинского Boeing рассказала о нарушенной перед рейсом традиции
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Россияне не стали спасать провалившегося под лед на Байкале друга ради видео
Все материалы
Из жизни
Наглый кабан занял весь водопой и отказался уступать слону
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Крупный питон проглотил домашнюю кошку
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
В России появилась новая порода собак
Великий обман
 
Меган Маркл покинула Великобританию после отречения от королевских привилегий
Все материалы
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Самые ожидаемые автомобили 2020 года
Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе
Toyota сделала маленький 272-сильный хэтчбек с полным приводом
Новый кроссовер Mazda CX-30 задерживается на пути в Россию
На АвтоВАЗе за 2019 год поймали почти 500 воров
Все материалы
Дом
Испорченный депутатом исторический особняк выставили на продажу
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы самые умные города мира
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Аварийный дом в России превратился в ледяную пещеру
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы