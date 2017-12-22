Престарелый священник развелся с молодым женихом из-за вечеринок

Бывший британский священник 79-летний Филип Клементс (Philip Clements) развелся со своим молодым мужем Флорином Марином (Florin Marin) из-за того, что тот слишком часто посещал тусовки. Об этом сообщает The Mirror.

Ради жениха, который на 50 лет моложе, Клементсу пришлось переехать из Англии в Румынию. При этом он продал свой дом, чтобы потратить деньги на жилье в Бухаресте.

Спустя пять месяцев после свадьбы пенсионер почувствовал себя одиноким и жалким, поскольку его партнер, работающий в модельном бизнесе, постоянно устраивал вечеринки со сверстниками или ходил по ночным клубам. Бывший священник также отметил, что их дом располагался далеко от центра города, румынский язык оказался тяжелым, и ему не удалось найти себе друзей.

В результате Клементс решил развестись и уехать на родину, а квартиру в Румынии отписал молодому человеку. Теперь он вынужден жить в пристройке к дому у своего британского друга.

По словам священника, молодой манекенщик спокойно воспринял разрыв. Пенсионер также первоначально думал, что его партнера привлекают деньги, однако это оказалось не так: пара продолжает постоянно общаться, а манекенщик заявляет, что ему не интересны другие.

Клементс выразил надежду, что церковь Англии когда-нибудь официально разрешит регистрацию однополых браков. Несколько лет назад он покинул пост в церкви из-за своей ориентации.

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