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На советских пропагандистских плакатах разглядели гей-пары

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Пользователь Imgur заподозрил коммунистов в пропаганде гомосексуализма. Он пересмотрел советские плакаты, посвященные дружбе между СССР и Китаем, и счел странным близость мужчин на этих изображениях.

«Эти старые русские/китайские коммунистические пропагандистские плакаты похожи на гей-пары», — пишет юзер. Он нашел как минимум 10 плакатов, подтверждающих его версию.

Аноним придумал героям изображений имена и рассказал целую историю в картинках о них.

These old Russian/Chinese communist propaganda posters look like a gay couples Vacation pictures

На картинках мужчины рядом с лозунгами «Дружба навеки!», «Да здравствует дружба народов!» и «Всегда вместе» обмениваются крепкими рукопожатиями и объятиями. Изображения, на которых советские и китайские товарищи приобнимают детей, некоторым пользователя показались похожими на семейные однополые снимки.

Пользователи Imgur поддержали троллинг. «Они были такой милой парой, жаль, что они расстались (из-за несогласия в денежных вопросах)», — пишут посетители портала под записью.

Комментаторы отметили, что со стороны плакаты действительно выглядят странновато. Иногда кажется, что мужчины готовятся вступить в танец, иногда их теплые взгляды говорят о том, что у них романтическое свидание. Пост собрал 250 комментариев, почти каждый пользователь предложил свой вариант сюжета, который подошел бы к изображенному на картинке.

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