Оценена вероятность роста цен на жилье в России в 2022 году

ТАСС: рост цен в российских новостройках в 2022 году замедлится

В 2022 году квартиры в российских новостройках могут подорожать на 10-15 процентов, заявили эксперты, опрошенные ТАСС. Таким образом, рост цен на жилую недвижимость замедлится.

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Строящееся жилье в следующем году подорожает, заявил коммерческий директор группы компаний «Страна девелопмент» Александр Гуторов, отметив, что вероятность роста цен лучше оценивать в каждом регионе отдельно. В среднем цены увеличатся на 10-15 процентов, указал он.

Снижения стоимости жилья не ожидается, заверила директор по маркетингу девелоперской компании MR Group Евгения Старкова, так как себестоимость строительства увеличивается. Коммерческий директор группы компаний «А101» Анна Боим полагает, что при сохранении существующих тенденций в ближайшие месяцы стоимость квадратного метра в новостройках будет меняться на 1-2 процента. Цены будут расти быстрее, если продолжат увеличиваться расходы девелоперов, добавила эксперт.

Ранее общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков заявил, что в предстоящие месяцы рост цен на квартиры в российских новостройках продолжится. По его мнению, удорожанию жилья будет способствовать увеличение себестоимости строительства.