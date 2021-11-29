В России выявили 33 860 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 33 860 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 604 233. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 29 ноября.

33 860 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 33 548 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3434), Московской области (2236) и в Санкт-Петербурге (2181). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (5 случаев), Ненецком автономном округе (10 случаев) и в Республике Калмыкия (28 случаев).

За сутки скончались 1209 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 273 964 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 27 700, общий — 8 295 811.

По состоянию на 26 ноября, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 51,8 процента. Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 60 795 702 россиянина.