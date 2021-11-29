Российский вирусолог назвал омикрон-штамм коронавируса «вырожденцем»

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новый омикрон-штамм COVID-19, обнаруженный в Южной Африке, ведет себя как «вырожденец», что может говорить о скором завершении пандемии. Его слова приводит издание News.ru.

Вирусолог заявил, что у омикрон-штамма дисбаланс в генетической системе. Это может говорить, что он не способен вызывать тяжелые заболевания.

«Если смертельных случаев не будет, то этот вирус означает приближающийся конец пандемии, потому что он ведет себя как вырожденец — 52 мутации в одном гене», — заявил Альтштейн.

Также вирусолог отметил, что при таких характеристиках новый штамм способен быстро распространяться. Альтштейн заметил, что судить об омикроне пока рано, так как число заболевших всего около 100 человек в мире.

Ранее Альтштейн допустил возможность, что человек приспособится к новому штамму COVID-19, получившему название омикрон, и пандемия закончится. По мнению вирусолога, это вариант вируса, который человечество давно ждет. Возможно, он не будет вызывать тяжелых последствий.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. В ВОЗ признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.