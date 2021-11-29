Вирусолог допустил приспособление человека к омикрону и конец пандемии

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил в разговоре с «Лентой.ру», что человек приспособится к новому штамму COVID-19, получившему название омикрон, и пандемия закончится.

«Скорее всего, это тот вирус, который мы давно ждем и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжелых последствий. Я думаю, что, если он действительно хорошо распространится по миру, на этом все и закончится», — рассказал вирусолог.

«Мы в нашем генетическом материале имеем включенные туда вирусные геномы, у всех людей так, и это вирусы неинфекционные, а инфекционные нас тоже очень часто поражают, мы получаем их, но получаем и даже не замечаем, и этот будет такой же. Ну что такое вирус, который вызывает упадок сил на один день?» — рассказал вирусолог.

Он также отметил, что окончательные выводы о пользе или вреде нового штамма пока делать рано, так как нужно посмотреть, какое влияние он будет оказывать на пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высоко оценили вероятность распространения омикрон-штамма на глобальном уровне.