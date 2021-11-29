В ВОЗ оценили вероятность распространения омикрон-штамма

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса на глобальном уровне как высокую. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

В ВОЗ отметили, что на данный момент не зарегистрировано ни одного летального исхода после заражения омиркон-штаммом COVID-19. При этом эксперты не исключили серьезных последствий потенциальных вспышек заболеваемости, которые будут зависеть от характеристик нового варианта вируса.

В документе организации указано, что глобальный риск, связанный с омикрон-штаммом коронавируса, очень высок. В связи с этим в организации призвали страны увеличить темпы вакцинации населения.