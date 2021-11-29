Россияне рассказали о планах на Новый год

Большинство россиян — около 70 процентов — собирается отмечать Новый год дома. Об этом свидетельствует исследование банка «Открытие», передает РИА Новости.

Отмечается, что количество желающих встретить праздник дома опрошенных выросло на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Еще 10 процентов респондентов рассказали, что намерены отметить Новый год в гостях у друзей или родственников, и только 1 процент — в кафе или ресторане.

Кроме того, около 2 процентов граждан планируют уехать во время праздников в другой регион, а за границу отправится менее 1 процента россиян. Работать в новогоднюю ночь будут 3 процента опрошенных, а остальные 12 процентов еще не определились с планами.

Опрос проводился 18-24 ноября среди 1015 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее россиянам раскрыли среднюю стоимость самых популярных новогодних подарков в преддверии праздников. Так, на килограмм сладостей россиянам придется потратить 92 рубля, средняя стоимость детских конструкторов на данный момент составляет примерно 1300 рублей. В то же время мягкие игрушки можно приобрести за 730 рублей за штуку, а книгу — за 364 рубля. Цены на такие гаджеты, как планшеты и смартфоны, также поднялись на несколько процентов по сравнению с прошлым годом: в октябре смартфоны продавали в среднем за 11,5 тысячи рублей.