Раскрыты подробности минирования гранатой двери подмосковной квартиры

Квартиру российского пенсионера в подмосковной Коломне заминировали ради мести девушкам легкого поведения. Подробности ЧП в понедельник, 29 ноября, раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, граната, которую прикрепили к ручке входной двери квартиры, оказалась муляжом. Внутри находилась записка с указанием имени одной из проживавших в помещении девушек. Согласно тексту, «подарок» оставил заразившийся половой инфекцией клиент. Девушки снимали помещение для оказания услуг интимного характера.

Ранее 29 ноября сообщалось, что в Подмосковье неизвестные злоумышленники заминировали дверь квартиры многоэтажного жилого дома с помощью гранаты. Ее около десяти утра обнаружил привязанной к ручке входной двери 68-летний российский пенсионер. Из подъезда эвакуировали около 30 жильцов.

