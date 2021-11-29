На белорусско-литовской границе в пробке застряли тысячи фур

На белорусско-польской и белорусско-литовской границе скопилась пробка из более чем четырех тысяч грузовых машин. Фуры стоят сутками практически на всех контрольно-пропускных пунктах Белоруссии в попытке въехать в Европейский союз. Видео с места событий публикует Telegram-канал NEXTA.

Невиданные заторы на выезде из Белоруссии начались после обострения миграционного кризиса с беженцами из стран Ближнего Востока. Водители отмечают, что никогда не встречались с такими большими проблемами при пересечении границы с Европейским союзом. Среднее время ожидания раньше составляло сутки-двое, а сейчас может превышать и неделю.

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По данным государственного пограничного комитета Белоруссии, на контрольно-пропускных пунктах скопилось более 4 200 машин. Хуже всего ситуация в пунктах Привалка, Каменный Лог и Бенякони — там застряли 500, 620 и 725 грузовиков соответственно. Все эти три переезда находятся на границе с Литвой — именно там дальнобойщики хотели попасть в Европейский союз, чтобы объехать закрытый пункт «Брузги».

Из-за заторов в Белоруссии страдают и компании, работающие в России. Российский Консультативный совет по иностранным инвестициям уже обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову, предупреждая о возможных перебоях с поставкой товаров из Европы. В совет входят такие компании как Danone, Mars, Metro, PepsiCo и Соса Соla.

Проблема с пробками на выезде из Белоруссии обострилась летом 2021 года и особенно — после начала миграционного кризиса в ноябре. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока пытаются попасть на территорию Европейского союза из Белоруссии, что резко ухудшило отношения Минска и европейских стран, в первую очередь — Прибалтики и Польши. Стороны обвиняют друг друга в жестоком обращении с мигрантами и до сих пор не могут прийти к решению ситуации.