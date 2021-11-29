Германия выступила против США из-за «Северного потока-2»

МИД Германии выступил против санкций США по газопроводу «Северный поток-2», расценив их как соперничество с союзниками. От имени ведомства выступил его глава Кристофер Бургер, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел ФРГ отметил, что Берлин находится в тесном контакте с Вашингтоном по всем вопросам, связанным с «Северным потоком-2», совместным заявлением президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом он отметил, что США известна позиция ФРГ по санкциям.

«Мы принципиально отвергаем использование санкций против союзников, поэтому тут не должно быть ничего удивительного», — добавил глава немецкого МИД.

28 ноября стало известно, что Германия призвала США отказаться от санкций против «Северного потока-2». Немецкая сторона подчеркнула, что газопровод не несет угрозы Украине, так как через ее территорию продолжается транзит российского газа в Европу. При этом правительство подчеркнуло, что позиция по этому проекту не влияет на политику Берлина в отношении России.

23 ноября Минфин США ввел санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных со строительством «Северного потока-2». Ограничительные меры были введены на основании американского закона «О защите энергетической безопасности Европы».