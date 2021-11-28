Германия призвала США отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Германия призвала США отказаться от введения санкций против магистрального газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Как считают в Берлине, магистраль не представляет угрозу для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа. При этом поддержка проекта со стороны правительства ФРГ никак не влияет на внешнюю политику государства по отношению к России, она остается неизменной.

Ранее сообщалось, что администрация президента Америки Джо Байдена выразила опасения введением более жестких действий по проекту, поскольку испугалась вызвать недовольство Германии, которая является «важным европейским союзником в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая в мире». Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен задумал отменить санкции за сертификацию «Северного потока-2».