В СМИ появилась фотография жены президента Туркмении Огульгерек Бердымухамедовой. Ее фото было опубликовано в турецком издании Son Dakika.

Журналисты выпустили статью, освещающую встречу президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла 27 ноября в Ашхабаде.

К публикации они прикрепили совместную фотографию лидеров двух стран с супругами — Эмине Эрдоган и Огульгерек Бердымухамедовой.

Ранее в сети появилось видео, на котором президент Туркмении играет в мини-футбол с министрами республики. Во время матча Бердымухамедов с легкостью отправлял в ворота один мяч за другим, а после игры поделился с журналистами секретом тренировок с различными спортивными снарядами.