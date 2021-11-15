Игра президента Туркмении в футбол попала на видео

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сыграл с министрами в мини-футбол. Об этом сообщает Telegram-канал «Хроника Туркменистана».

Игра Бердымухамедова с чиновниками прошла в одном из спортивных комплексов в городе Туркменбаши.

На видео попало как само спортивное состязание, так и подготовка к нему. В частности, перед игрой всем ее участникам пришлось сдать ПЦР-тест, а туркменский лидер лично обработал руки министров антисептиком.

Во время матча Бердымухамедов с легкостью отправлял в ворота один мяч за другим, а после поделился с журналистами секретом тренировок с различными спортивными снарядами. По его словам, «высокой отдачи» для здоровья можно достичь правильным подходом к выполнению упражнений.

Ранее Бердымухамедов во время рабочего визита в один из районов под Ашхабадом продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета. Он выпустил несколько пуль по центру мишени, после чего оставил на ней автограф.