Президент Туркмении по тревоге разбудил военных и стал стрелять с велосипеда

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, также носящий титул Аркадаг (покровитель), устроил внеплановые военные учения, в ходе которых продемонстрировал свои навыки стрельбы. Об этом пишет издание «Туркменистан: золотой век».

Как пишет газета, глава государства решил провести внезапную проверку войск национальной армии и после полуночи отдал приказ оперативно привести отдельные подразделения в состояние боевой готовности. Помимо воинских частей, по тревоге в учебный центр были направлены боевые самолеты и вертолеты.

Посмотрев на военные учения, Бердымухамедов решил сам продемонстрировать свои навыки, сел на велосипед и расстрелял три мишени. «Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности молодежи, образцовый пример», — пишет издание.

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Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. Он известен своими необычными увлечениями — в течение почти 13 лет, что он находится у власти, глава государства неоднократно учил генералов стрельбе и метанию ножей, играл на гитаре и пианино, участвовал в скачках, дрифтовал на автомобиле и даже читал рэп. При этом навык стрельбы верхом на велосипеде Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал впервые, пишет издание.

Также Аркадаг известен как автор более 50 изданных в Туркмении книг. В марте учеников школ туркменской столицы обязали приобрести книги Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение. Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Сейчас президент работает над своей 55-й книгой. Она посвящена щенкам породы алабай.

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