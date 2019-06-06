Президент Туркмении накормил людей на гонорары от своих книг

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил угощение для жителей села Кипчак в честь праздника Ураза-байрам. Об этом сообщает госинформагентство «Туркеменистан Сегодня».

Отмечается, что угощение было организовано за счет авторских гонораров Бердымухамедова, написавшего несколько десятков книг на самые разные темы.

Перед началом трапезы президент еще раз напомнил, что у туркменского народа существует традиция почитать усопших, в связи с чем и было организовано посещение могилы первого президента страны Сапармурата Ниязова, семейная усыпальница которого находится в селе Кипчак.

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«Туркмены — народ мудрый, щедрый, великодушный, трудолюбивый, приветливый, дружелюбный, которому присущи душевная чистота, национальная гордость, милосердие по отношению к тем, кто нуждается в помощи», — заявил президент. В конце трапезы он «тепло попрощался с собравшимися и отбыл с места событий».

В марте сообщалось, что учеников школ туркменской столицы обязали приобрести книги Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение. Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с конца 2006 года. В течение 12 лет под его авторством издано 54 книги. В период правления предыдущего президента Сапармурата Ниязова в школах и госучреждениях страны имелись специальные комнаты «Священная Рухнама», посвященные его основному произведению.

После прихода к власти Бердымухамедова в этих кабинетах, кроме «Рухнамы», начали размещать и книги нового президента. Постепенно труд предыдущего главы государства изъяли из образовательных и государственных учреждений.

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