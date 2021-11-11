Президент Туркмении расстрелял мишень и оставил на ней автограф

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета. Об этом сообщает туркменский государственный телеканал «Altyn Asyr».

Мастерство владения огнестрельным оружием глава государства показал во время визита в один из районов под Ашхабадом, где он проверял ход работ по созданию хозяйственного управления военных и силовых ведомств.

Там Бердымухамедов посетил тир, где сделал несколько выстрелов из пистолета по мишени. Отмечается, что все пули попали в центр. После этого туркменский лидер оставил автограф на мишени и заявил, что занятия военно-прикладными видами спорта являются необходимым требованием для всего личного состава.

Президент Туркмении демонстрирует стрелковые навыки не впервые. Так, в сентябре 2020 года после заседания Государственного совета безопасности Бердымухамедов провел для руководителей военных и правоохранительных органов тренировку, во время которой расстрелял из многоствольного пулемета бочки с горючей смесью.