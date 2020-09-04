Президент Туркмении пострелял по бочкам из пулемета

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на камеру пострелял из пулемета, сообщает портал «Хроника Туркменистана».

2 сентября Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности, по итогам которого приказал министру обороны провести на высоком уровне военный парад в честь независимости страны.

После заседания Бердымухамедов провел стрельбы для руководителей военных и правоохранительных органов. Он лично пострелял по мишеням из двух разных пистолетов. Затем президент расстрелял из «минигана» (многоствольного пулемета), смонтированного на крыше внедорожника, стоящие неподалеку бочки. Они взорвались.

В прошлом году Бердымухамедов устроил внеплановые военные учения, в ходе которых продемонстрировал свои навыки стрельбы с велосипеда.

Туркменские СМИ регулярно сообщают об увлечениях и досуге президента. Например, в июле этого года Бердымухамедов наловил в отпуске рыбу и подарил ее сиротам.