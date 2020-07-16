Президент Туркмении наловил рыбу и подарил ее сиротам

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов наловил в отпуске рыбу и подарил ее сиротам. Об этом сообщает «Фергана».

Бердымухамедов поехал рыбачить на озеро. Свой улов он отправил воспитанникам Дворца детей-сирот (Döwletliler köşgi) в предгорье Копетдага.

На кадрах туркменского телевидения президент был в защитной маске и перчатках, хотя, по официальным данным, в стране не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. В репортаже сказано, что улова хватило на огромную кастрюлю.

Туркменские СМИ регулярно сообщают об увлечениях и досуге президента. В апреле Бердымухамедову подарили восемь коней в честь национального праздника — Дня ахалтекинского скакуна. Глава государства сразу объездил одного из коней. Зимой туркменский лидер несколько часов пел и работал диджеем на новогоднем шоу.