Президента Туркмении наградили медалью за отвагу

Парламент Туркмении наградил президента страны Гурбангулы Бердымухамедова медалью «Отважный туркмен» и юбилейной медалью «Защитник независимого Туркменского отечества». Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Награды главе государства вручила председатель парламента Гульшат Маммедова. Отмечается, что Бердымухамедов был удостоен медалей за «личный вклад в обеспечение высокой боеспособности национальных Вооруженных сил, конституционных прав, свобод и законных интересов граждан».

В постановлении парламента также говорится, что президент Туркмении демонстрирует «образцы высокого боевого мастерства, личной подготовки и патриотизма».

«Это обеспечивает незыблемость братских границ страны, надежной защиты конституционного строя, мирной и спокойной жизни нашего народа», — подчеркивается в документе.

Медаль «Отважный туркмен» была учреждена в 2019 году. Ее присуждают военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за проявленное мужество в защите государства, обеспечении правопорядка, выполнении особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в исполнении служебных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

В марте Бердымухамедов учредил почетные звания «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод», а также медаль «Туркменский смелый алабай года». Соответствующие решения депутаты парламента связали с усилиями президента «по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия».

