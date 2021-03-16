Бердымухамедов учредил медаль «Туркменский смелый алабай года»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал принятые парламентом законопроекты о создании почетных званий «Заслуженный собаковод» и «Народный собаковод». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Депутаты связали учреждение званий с усилиями президента «по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия».

Бердымухаммедов лично отсмотрел предложенные эмблемы для почетных собаководов и медаль «Туркменский смелый алабай года» для победителя запланированного конкурса красоты для собак породы алабай (среднеазиатской овчарки). Медаль также учреждена по решению президента.

Ранее сообщалось, что в Туркмении учредили праздник алабая, который будет отмечаться каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.

10 ноября в Ашхабаде был открыт гигантский памятник алабаю. Золотой монумент установлен на постаменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак этой породы.

Государственные СМИ продолжают пропагандировать имидж Бердымухамедова как любителя алабаев — он пишет о них книги и посвящает им стихи и песни.