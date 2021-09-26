Президент Туркмении написал книгу о независимости

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу. Об этом он сообщил 25 сентября на заседании Халк Маслахаты — верхней палаты парламента, передает Turkmenportal.

Книга называется «Независимость — наше счастье». Она вышла на трех языках — туркменском, английском и русском — и посвящена достижениям страны за годы независимости.

Это уже вторая книга, написанная президентом Туркмении в 2021 году. В мае года была издана «Белый город Ашхабад», посвященная 140-летию столицы страны.

Гурбангулы Бердымухамедов является автором целого ряда книг, посвященных истории, музыке, кулинарии, ахалтекинским лошадям и алабаям, коврам, чаю и пословицам.

Ранее в сети появились сведения о том, что Бердымухамедов впал в кому. Посольство Туркмении в Москве заявило, что эта информация не соответствует действительности.