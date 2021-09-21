В посольстве прокомментировали сообщения о впавшем в кому президенте Туркмении

Информация о том, что состояние здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова резко ухудшилось, не соответствует действительности. Так появившиеся в СМИ сообщения прокомментировали в туркменском посольстве в Москве, передает РИА Новости.

В представительстве подчеркнули, что указанные данные «абсолютно недостоверны» и днем ранее Бердымухамедов в цифровой системе провел расширенное заседание кабмина, на котором, в частности, обсудил актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрел проекты ряда документов.

Ранее в сети появились сведения о том, что президент Туркмении Бердымухамедов впал в кому.

При этом еще в пятницу, 17 сентября, в качестве приглашенного гостя он присутствовал на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. На следующий день, в субботу, 18 сентября, глава Туркмении торжественно открыл «новую государственную трибуну для проведения парадов и торжеств» в Ашхабаде, передавал Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости. В понедельник, 20 сентября, Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных, сообщалось на сайте правительства.

18 апреля стало известно, что в возрасте 89 лет скончался отец президента Туркмении Мяликгулы Бердымухамедов.